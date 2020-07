Sostenemos que no son esas las cifras de ocupación hospitalaria: gobernador de Tabasco

TABASCO.- El gobernador, Adán Augusto López Hernández, insistió en que la cifra de disponibilidad de camas en hospitales que presenta el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, está "desfasada".

Tras confirmar que ya se comunicó con el funcionario federal para hablar sobre su posible visita al estado el próximo viernes, el mandatario indicó que le mandó la información de Tabasco hasta cinco veces y a pesar de ello, la diferencia seguía presente.

Señaló que si para este lunes se actualiza como es debido, seguramente se informará que la capacidad hospitalaria de la entidad es superior al 30 por ciento, sobre todo porque ya se pusieron en marcha nuevas áreas para la atención de pacientes con COVID-19.

"Nosotros seguimos sosteniendo que no son esas las cifras, hay un desfase... no es de preocuparse, pero no abona a la tranquilidad de todos", expresó.

A pesar de ello, el tabasqueño aseguró que no tiene ningún problema personal con Hugo López-Gatell, y la única diferencia con él estriba en la disparidad de números respecto de cuantos espacios hay para quienes tiene síntomas graves de coronavirus.

"Yo no dije que no lo soportaba, yo dije: ya no puedo con Gatell. Pues si le mandé la información de la que disponíamos cuatro o cinco veces, se ofreció a revisarla, la revisó, y se seguía publicando con la diferencia", agregó.

El morenista sostuvo que entiende que "no es nada fácil" el trabajo que le tocó al especialista en medio de la pandemia de COVID-19 y reiteró que hay disposición para seguir trabajando con él.

A la par, recordó que esta semana se puso en marcha una "burbuja hospitalaria" en el Parque Tabasco y antes se abrió una reserva en el Hospital Gustavo A. Rovirosa, a la que se suma un módulo en el Hospital 46 del IMSS.

Puntualizó que espera que ya se aclare que hasta este 20 de julio hay una disponibildad de 30 por ciento en camas generales y 37 por ciento en aquellas con ventilador en terapia intensiva.