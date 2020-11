Somos un país libre; no debe haber represalias por aún no felicitar a Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que no tiene por qué haber represalias por el no reconocimiento al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues México es libre y se apega a su Constitución.

Al ser cuestionado sobre si pedirá respeto al equipo de Biden para una posible llamada, dijo que no; considera que ellos han entendido la postura del país, y quienes no lo han hecho y están haciendo ruido son sus adversarios y algunos diplomáticos "sin principios".

"¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. ¿Que si no reconocemos va a haber represalias? No, no tiene por qué haber represalias, porque nosotros estamos apegados a nuestra legalidad, además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún Gobierno extranjero", puntualizó.

López Obrador añadió que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que redacte un memorándum para las embajadas, en el cual anexará el texto de la Doctrina Estrada y el artículo 89 constitucional completo, para explicar la postura de México ante el proceso electoral en EU.

Las elecciones presidenciales en EU se llevaron a cabo el 3 de noviembre, pero el conteo de votos continuó en días posteriores. El sábado 7 de noviembre, el demócrata Biden aseguró y superó los 270 votos electorales que necesitaba para ganar la contienda. Sin embargo, Donald Trump, actual presidente, no reconoció los resultados y prometió impugnaciones.

El mismo día, López Obrador indicó que el Gobierno mexicano esperará a que se resuelvan los procesos judiciales de la elección para dar su reconocimiento a los resultados, postura que ha sostenido hasta ahora.

