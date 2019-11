Solo una comitiva acudirá a Washington; aún no hay fecha para reunión con Trump: Adrián LeBarón

Adrián LeBarón señaló este miércoles que solo una comitiva, y no una caravana, viajará a Washington, Estados Unidos, aunque desconoce la fecha exacta en la que se reunirán con el mandatario Donald Trump.

"Es de interés de nosotros que nos reciba el presidente Trump y algunos senados nos están invitando a que lleguemos. Más que una caravana, es una comitiva (...)", declaró en entrevista para Grupo Fórmula.

Acerca de cuándo saldrán del país rumbo a territorio estadounidense y quiénes acudirán, LeBarón indicó que eso aún se está definiendo.

"Todavía no está muy formulada (la lista) de quiénes se va a componer la comitiva (...) No sabemos ni el día exacto, no sale hoy. Si sale, sería la semana que entra. Soy de los que está organizando", afirmó.

El fin de semana, se dio a conocer una carta donde residentes de la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora, pidieron 1ue el mandatario de EU les brinde apoyo para mantener la paz tanto en México como en Estados Unidos.

Por medio de la misiva dirigida al republicano, y que fue publicada en redes sociales, anunciaron que junto a ellos viajaría “una larga caravana de simpatizantes”.

El texto, que tiene fecha del 17 de noviembre, se hizo llegar a Trump a través del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, gracias a las relaciones que la familias Langford y LeBaron, tienen con varios miembros de la clase política de esa entidad.

El 4 de noviembre, tres mujeres y seis menores fueron atacados por presuntos miembros del crimen organizado, cuando se dirigían al municipio de Janos; otros cinco niños resultaron lesionados.

Con información de Samuel García