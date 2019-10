Solo el 0.4% de concesionarios de taxi se manifestó este lunes; 'son los que están molestos': Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los concesionarios de taxis que se manifestaron este lunes sólo corresponden al 0.4 por ciento del total registrado en la capital. Al respecto, indicó que los mismos se encuentran molestos por las acciones emprendidas por su Gobierno contra la corrupción y la inseguridad.

Sobre las movilizaciones de algunos taxistas el día de hoy comparto el siguiente video pic.twitter.com/U7Fid7lby6 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 8, 2019

Afirmó, en un video compartido a través de sus redes sociales, que su administración terminó con el 'coyotaje', a través de digitalización de los trámites que realizan los conductores.

“Gracias a ello, cerramos los históricos centros de corrupción del Coyol y de la Virgen. Se estableció el programa obligatorio de registro de operadores de taxis para asociar a cada placa de taxi con sus conductores responsables”, sostuvo.

Sheinbaum indicó además que ya se cuenta con una aplicación telefónica gratuita en la cual los taxistas pueden registrarse junto con su placa y que cuenta con botón de pánico. Además, explicó que, en una segunda fase de la misma contemplada para finales de año, se podrán pedir los servicios de las unidades a través de la app.

“En la mesa de diálogo del día de hoy en la Secretaría de Gobernación, los manifestantes se comprometieron a que no va a haber más bloqueos. El 99.6 por ciento de los taxistas están de acuerdo en acabar con la corrupción y todos los días buscan, de forma honesta, un sustento de vida”, señaló la mandataria.

La ciudad está abierta al diálogo -remarcó Sheinbaum- pero que quede claro, que el combate a la corrupción no es negociable. No volveremos a prácticas opacas que beneficien a unos cuantos y que afectan a la mayoría de los taxistas y a los usuarios. La ciudad quiere taxis derechos y quiere taxis seguros, y lo que no quiere, es corrupción.

Cientos de taxistas se manifestaron este lunes en diversas vialidades de la Ciudad de México en contra de plataformas digitales, como Uber y Cabify, por considerar que existe una competencia desleal.