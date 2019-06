Sólo 809 casillas se han instalado en Aguascalientes

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes informó que, hasta las 9:24 horas de este domingo, los capacitadores asistentes electorales (CAE) han reportado la instalación de sólo 809 casillas.

En su página oficial, señaló que esto no significa que aún no sean instaladas el resto de las mil 630 casillas que se prevén en los 11 municipios del estado, sino que los CAE no ha enviado el informe correspondiente.

Sin embargo, a las 10:06 de la mañana el consejo general del Instituto Estatal estatal informó que los capacitadores electorales ya habían reportado la instalación de mil 325, de las mil 630 casillas electorales.

A través de su cuenta en Ttwitter @IEEAGS, el órgano electoral explicó que esto no significa que el resto aún no sean instaladas, sino que el CAE se encuentra enviando la información.

Añadió que hasta este momento, los municipios que cuentan con el 100 por ciento de las casillas instaladas y en operación son Cosío y Pabellón de Arteaga.

En estos momentos, continúa la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes. Las y los consejeros electorales exponen sus mensajes sobre el inicio de la jornada electoral, destacando el llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.

El consejero presidente, Luis Fernando Landeros, reconoció a cada uno de los ciudadanos involucrados en la organización de la elección de ayuntamientos.

Destacó la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, las y los funcionarios de casilla y el personal de este instituto.

Este domingo, los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar a los integrantes de los 11 ayuntamientos, con un padrón electoral de 968 mil 509 ciudadanos y, en la lista nominal, se encuentran inscritas 966 mil 755 personas.