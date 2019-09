'Socialistas' apalean a 3 policías militares afuera de Palacio Nacional

Manifestantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo golpearon ayer con palos a policías militares que impidieron a estudiantes colgar una lona en las ventanas de Palacio Nacional.

Después de que concluyera la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, estudiantes de la normal rural “Jacinto Canek” intentaron colgar una manta en los barrotes de las ventanas de Palacio Nacional.

Policías militares prohibieron a los jóvenes hacer esto, y en respuesta los “socialistas”, que llevan algunos días acampando afuera de Palacio Nacional, atacaron a los militares con palos.

El saldo fue de tres policías militares lesionados, aunque de acuerdo con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, sólo recibieron hematomas y golpes que no se consideran de gravedad.

Según la revisión que hizo el IINAH al inmueble, este tipo de acciones puede dañar el patrimonio histórico y, por eso, desde hace mediados de junio –junto con las nuevas medidas para garantizar la seguridad de López Obrador– la Presidencia prohibió a los manifestantes realizar estas prácticas.

“No pasó a mayores, hay tres soldados lesionados, con lesiones leves y están en observación. Y lo está atendiendo un doctor, no hay nadie hospitalizado ni nadie sufrió ningún daño de mayor consideración. Son tres policías militares, sólo los atienden el doctor. Son pequeños hematomas e inflamaciones. No hay ninguna herida de consideración que ponga en riesgo la vida de nadie”. Ramírez Cuevas explicó que el Gobierno busca diferenciarse y no usar la fuerza pública en contra de los manifestantes, sino el diálogo.

Dijo que se espera que los ciudadanos entienda que ahora existe un Gobierno que los escucha y no haya estas manifestaciones violentas.

“Las puertas están abiertas y el diálogo es franco y no hay necesidad de bloquear oficinas, carreteras. Estamos en un proceso de aprendizaje, esperemos que los ciudadanos entiendan que hay un gobierno que sí los escucha”.