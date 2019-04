Se registra sismo de magnitud 5.5; se percibe en la CDMX

Un movimiento telúrico de magnitud 5.5 se registró este lunes; su epicentro fue a 65 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, explicó el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo fue percibido en la Ciudad de México y, de acuerdo con información de Sky Alert, también se sintió en Guerrero, Oaxaca y Puebla, así como en algunas zonas del Estado de México y Veracruz.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 65 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 22/04/19 15:15:23 Lat 16.00 Lon -98.55 Pf 7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 22 de abril de 2019

La Red Acelerográfica de la Ciudad de México publicó en su cuenta de Twitter un mapa de cómo se percibió el temblor en diversas zonas de la capital del país.

Resultado Preliminar del #Sismo registrado el 22 de abril de 2019 en la #CDMX a las 15:15:23 hrs. al suroeste de Ometepec, #Guerrero cuyos efectos han sido en su mayoría Débiles a Ligeros. pic.twitter.com/xK0C9BXez7 — RegistroSísmico RACM (@ciresracm) 22 de abril de 2019

Pero, ¿por qué no escuchamos la alerta? No sonó porque la energía liberada por el sismo no rebasó los niveles requeridos para activarla, explicó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en su cuenta de Twitter.

"#Sismo detectado el 22-abr-19 a las 15:15:34 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 40 km al oeste de #PinotepaNacional #TenemosSismo", detalló.

#Sismo detectado el 22-abr-19 a las 15:15:34 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 40 km al oeste de #PinotepaNacional #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) 22 de abril de 2019

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se realizan protocolos ante el sismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y los bomberos. Además dijo que los Cóndores sobrevuelan la capital.

Hasta el momento, no hay reporte de daños por el temblor.