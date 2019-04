Sindicato de la UAM ahora pelea 100% de salarios caídos

En la décimo sexta negociación entre autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente del instituto (SITUAM) no se llegó a un acuerdo para terminar la huelga pero ya se sumó una petición más: ciento por ciento de salarios caídos.

“Es una solicitud que dignamente el sindicato tiene que hacer, el pago del cien por ciento de estos salarios, y en el momento en que decidamos levantar esta huelga, lo dejamos claro desde ahora, queremos el 100 por ciento de los salarios caídos”, dijo Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM, luego de recibir la última propuesta de la universidad para satisfacer las demandas del sindicato.

Al respecto, el abogado general de la UAM, Juan Rodrigo Serrano, coincidió en que la universidad no está en condiciones de atender dicha solicitud, por lo que sugirió que se analizará, pero no confirmó que se pueda resolver al ciento por ciento.

“La huelga tiene algunas consecuencias, incluso la propia ley general del trabajo lo señala, y una de ellos es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, en ese sentido la universidad no podría aceptar esta propuesta en el sentido que se presenta, pues hacerlo de esta forma implicaría que la universidad acepte la imputabilidad de la misma y esto no es el caso. Nosotros desde luego en estas condiciones confiamos en que no es aceptable la propuesta que se presenta”, dijo.

Al respecto el sindicato afirmó que como recurso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se puede buscar quién es responsable de la huelga, por lo que a la universidad no le conviene negarse a esa petición.

La reunión terminó sin un acuerdo de que concluya la huelga, pero el sindicato analizará la propuesta de un 6.45 por ciento de incremento al salario y al tabulador, pese al 20 por ciento que se solicita.