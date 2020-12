Síndica Procuradora de Mazatlán denuncia violencia de género y abusos del alcalde

MAZATLÁN, Sinaloa.-La Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, lanzó una llamada de alerta para que el Presidente de la República investigue a fondo la administración del alcalde de este puerto, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quién ha traicionado su confianza con desvíos de recursos, nepotismo y posible enriquecimiento ilícito.

La encargada de la impartición de justicia y fiscalización del Ayuntamiento de Mazatlán confirmó que existe un modo de operación y del que Benítez Torres forma parte, conoce y permite que suceda, que tiene a su administración con por lo menos 112 denuncias en su contra.

“Sí existe la corrupción desafortunadamente y en eso estamos para sacar lo que está mal. Desafortunadamente la gente se va a dar cuenta de que no es lo que dijimos al hacer campaña, pero lo importante es que se sepa lo que está pasando.

“Hasta le fecha no veo yo que el Alcalde diga que no hay corrupción. Yo lo he dicho y no me desmiente, pero él no dice que no hay. Cuando recién llegamos yo me dí cuenta de todo eso y me deslindé”, aseguró.

Confirmó sus denuncias ante el Congreso del Estado por violencia política de género, desvío de fondos al menos 12 millones de pesos, nepotismo y violencia contra periodistas de distintos medios de comunicación del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Tenemos muchas denuncias contra la administración del alcalde Benítez Torres. En el Órgano Interno de Control este lunes vamos a hacer entrega-recepción y ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuántas denuncias hay, pero nosotros hasta ahorita tenemos contabilizadas 112 denuncias.

“Las denuncias son de todo tipo. Mal trato, acoso laboral, acoso sexual, compañeras que han sido agredidas. Hay de todo y hay muchas denuncias contra el Alcalde por agresiones a representantes de los medios de comunicación”, reveló.

Según autoridades sinaloenses del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), Bojórquez Mascareño ha sido violentada por el alcalde en funciones, después de encontrar que las principales direcciones de las instituciones paramunicipales son ocupadas por al menos 33 familiares en primero y segundo grado de su esposa Gabriela Peña Chico.

En el Instituto de Cultura de la ciudad encontró un desvío de al menos 12 millones de pesos, luego de que por medio de fallos jurídicos el Cabildo de Mazatlán tuvo que permitirle hacer la tarea para la que fue electa.

También confirmó las denuncias al extra limitarse en sus funciones existentes, por periodistas de distintos medios de comunicación contra el Presidente Municipal, quien suele tener altercados con los representantes de la prensa.

“Esos desvíos yo los entregué a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y ahí están siendo investigados. Esos desvíos son del año 2019 y tienen qué ver con el Carnaval de Mazatlán donde no encontramos ese dinero”, estableció la Procuradora del Ayuntamiento.

La abogada de los mazatlecos confirmó que el 12 de febrero de 2020 tuvo que tomar acciones legales ante las distintas instancias, tras descubrir una serie de anomalías del alcalde morenita, compañero de partido y por quien trabajó en campaña.

“Yo esperaba que arreglaran el rumbo. Son compañeros y venimos juntos, andábamos en la calle de casa en casa diciendo que se venía el cambio, que acabaríamos con la corrupción de tajo y cuando llegamos yo vi muy diferente la situación."

“Todavía les reclamo que no somos iguales. La gente no ha sentido que ganó este movimiento de regeneración nacional, no lo ha saboreado porque nos dicen en las calles que están actuando igual”, expuso.

La Síndica Procuradora declaró que no volvería a votar por “El Químico” Benítez Torres, pues ha traicionado los valores y la supuesta amistad que dice tener con el Presidente de la República.

“En mi particular punto de vista sí ha traicionado la confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna tenemos un año para seguir investigando, el amor y el dinero no se pueden ocultar y en este caso así son las cosas”, expuso.

