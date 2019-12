Sin importar de quien se trate, se debe aplicar la ley contra García Luna: PAN

Tras la detención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP), en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que, sin importar de quién se trate y donde haya colaborado, ante una presunta conducta delictiva, se deben deslindar responsabilidades y aplicar la sanción correspondiente.

“Sin importar de quién se trate y dónde haya colaborado, nuestra postura es clara: ante cualquier presunta conducta delictiva de servidores públicos debe procederse en términos de ley a deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente”, expresó en su cuenta de twitter

A su vez, el senador por el PAN, Víctor Fuentes, demandó que se aplique todo el rigor de la ley. “La importante labor que desempeñó García Lunas en temas de seguridad y de justicia nos obliga a exigir que tras la presunta aprehensión en Estados Unidos, se aplique todo el rigor de la ley en caso de existir los suficientes elementos para llevar a cabo un proceso en su contra”.

No obstante, comentó que ojalá esto no se esté dando por motivos políticos o por coyuntura electoral. Esperamos que el presidente Donald Trump no esté utilizando esto para fines proselitistas, sino que se parte de una investigación que traiga como resultado, primero que se aplique el peso de la ley y por otro lado, en caso de que García Luna haya participado en hechos delictivos, que se profundicen las investigaciones.

“Que todos los políticos que hayan estado involucrados con él, independientemente del partido político, así haya sido el PAN, paguen con prisión el haber atentado contra el Estado mexicano”, dijo.

Comentó que sorprende que este hecho se dé de manera coincidente con la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “nos sorprende también porque entendemos que García Luna tenía ya varios años viviendo en Estados Unidos y nos llama la atención que hasta ahorita se esté llevando a cabo esta supuesta aprehensión”, dijo.

Por tanto, el legislador confió en que esto no tenga motivos políticos ni electorales y que la detención sea producto de una investigación seria y se lleve a cabo un proceso justo.