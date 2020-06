Sin Estado de Derecho, los inversionistas no se atreverán a venir a México: Monreal

Sin Estado de Derecho no habrá inversionistas que se atrevan a venir a México, aseveró este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Al participar en un foro organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el líder de la bancada de Morena consideró que la inversión es fundamental para el crecimiento y desarrollo de todo el país.

“No me queda ninguna duda: se requiere seguridad y certeza en las existencia plena del Estado de Derecho. Me parece contundente esa frase. Sin Estado de Derecho no avanzarían, ni habrá inversionistas que se atrevan a invertir en México, sino les garantizas jurídicamente que su inversión está a salvo”, afirmó.

De acuerdo con el legislador, hay muchos capitales en el extranjero, aunque ahora menos por la pandemia del COVID-19, que están buscando las mejores condiciones jurídicas.

“Siempre en lo que primero se fijan es el marco jurídico, en si este les garantiza que su inversión esté segura”, subrayó.

Para Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su propio estilo, pero actúa apegado al Estado de derecho.

“Y las empresas pueden estar seguras que habrá un pleno ejercicio del Estado de derecho, una plena observancia de la ley. Eso sí, más dificultad para que hagan negocios sucios, más problemas para quienes estaban acostumbrados a empresas fantasmas, para aquellos que utilizaban facturas falsas también”, sentenció.