Sin equipo de protección, barrenderos ven morir a compañeros por COVID-19

Con o sin COVID-19, personal de limpia de la Ciudad de México tiene derecho a recibir equipo de seguridad, pero desde 2019 no se entrega. Ahora, ante la pandemia, reciben sólo cubrebocas de mala calidad, acusaron empleados, quienes atribuyen a eso el que al menos 100 compañeros hayan fallecido por SARS-CoV-2 y decenas estén infectados.

“Ha pasado que compañeros que empiezan con síntomas de COVID-19 hoy, se mueren pasado mañana, porque tienen diabetes, hipertensión, o son gente grande. El virus los mata en tres días”, dijeron a El Financiero, en entrevistas por separado, Hugo Alfredo Alonso, líder de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México (SUTGCDMX), y dos empleados de la red de limpia.

Explican que el equipo de seguridad que les adeudan debe ser dotado por alcaldías y el gobierno central, pero éste llega a cuentagotas. “No sólo eso, dan cubrebocas que parecen papel, que apenas duran unas horas”, dijo Alonso Ortiz.

Puso como ejemplo Coyoacán, donde la demanda mensual de cubrebocas es de 30 mil; al principio dieron 100, después 300 y luego mil.

Explicó que al principio ni empleados de limpia ni las propias autoridades creían que existiera la pandemia, ni en su letalidad.

“Ahora que se ve que sí es real, el equipo nos lo ha dado de a poquito y sólo apretándolos y diciéndoles que nos deben dar cubrebocas, guantes y, sobre todo, el vestuario al que tenemos derecho”, agregó.

Recordó que empleados de limpia tienen derecho a equipo que incluye overol o camisola y pantalón, chaleco, guantes y goggles, cada año.

“Hasta ahora no se nos ha dado ese equipo de seguridad, ni el de 2019 ni de 2020. Ellos (las autoridades) argumentan que no tienen dinero, que no es algo que estuviera contemplado en el gasto público, cuando todos los años nos lo habían dado antes del 1 de mayo”, reiteró.

Cuartoscuro

Yadir Sánchez, de 32 años, 20 de los cuales los ha dedicado a la recolección de basura, y quien día con día recorre las calles de la alcaldía Coyoacán, contó que él y su equipo compran sus propios cubrebocas.

“Gastamos 800 pesos cada semana en un paquete de 100 cubrebocas, somos cuatro en el camión y nos los acabamos en una semana”, relató.

Juan Espinoza Guzmán, de 49 años, 30 de los cuales ha sido recolector de basura, señaló que cuatro de sus compañeros, que como él trabajaban en las calles de Tlalpan, fallecieron de Covid-19.

Mientras, el líder del SUTGCDMX, indicó que a la fecha no se tiene una cifra real de cuántos empleados de limpia de la Ciudad de México han fallecido por COVID-19, aunque el número que se ha dado al día de hoy es de casi un centenar.

“Nosotros consideramos que son muchos más fallecidos y de los contagiados tampoco hay una cifra, creemos que son decenas”, acusó.

Detalló que para proteger a familias de muertos y contagiados, hicieron un escrito al Jefatura de gobierno para que las plazas de los fallecidos por COVID-19 se entreguen inmediatamente a los familiares.

También pidieron que a los empleados de limpia se les den un bono de riesgo de contagio por su labor ininterrumpida en la pandemia.