Sin arreglo por gasoductos, a tribunales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no se expropiarán los gasoductos y continuarán las negociaciones.

Dijo que la demanda de TransCanadá no rompió el diálogo: “Sí, pero ya se resolvió en el sentido de que hubo un reclamo fraterno de nuestra parte, pero eso no ha implicado ruptura. Nada más decirles: ‘Oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes ahora otra demanda? Espérate, si no hay arreglo, quedamos en libertad y a tribunales’, y todo con apego a la ley”.

Apuntó que “no van a haber confiscaciones, no se van a expropiar los ductos, nacionalizar los ductos, porque empiezan a hablar. Me acabo de reunir con todos los técnicos especialistas y eso fue lo primero que les plantee, a ver, ¿cómo andamos en abasto de gas para energía eléctrica?, ¿cómo andamos en energía eléctrica?, ¿nos podemos quedar sin luz?, ¿puede haber apagones? La respuesta de los técnicos: ‘No, no’”.

Agregó que “esto pasó también con los contratos que se dieron para la exploración del petróleo en aguas profundas. Se entregan los contratos, no invierten, porque consideran que no es rentable, pero tienen la concesión”.