Silvano Aureoles pide analizar tema presupuestario en el marco de la reforma educativa

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lanzó una convocatoria a los estados y al Gobierno federal para lograr un nuevo acuerdo educativo que destine mayor presupuesto a los estados para pagar las nóminas o que el Estado se encargue de esos pagos.

“Ahorita es una gran oportunidad que en el marco de la discusión de la re-reforma (en comisiones de Cámara de Diputados y posteriormente en el Pleno), como le llaman los inconformes, es una gran oportunidad para que no solamente se cambien los textos sino que se prevea el tema presupuestal, una ley sin previsiones presupuestales o una reforma a la constitución que no va a transitar, porque cuando se llega al tema presupuestal resulta que lo que está escrito no se puede llevar a la práctica”, explicó Aureoles.

El gobernador detalló que el acuerdo actual, en el que se dejaba a las entidades el pago de las nóminas magisteriales, se firmó en 1992 y fue afectado por “el error de diciembre”, y no se ha modificado desde entonces.

Señaló que en 2014, con la entrada de la reforma educativa, surgió el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), sin haber rediseñado las reglas del fondo anterior.

“¿Cuál fue el problema del rediseño que se pensó en el 78-80 y se concretó en 1992 con la firma? Que todo lo que estaba proyectado en torno a este acuerdo se colapsó con el error de diciembre; es decir, con la crisis económica de diciembre ya no se pudo cumplir con la expectativa, pero ya no hubo otro acuerdo que sustituyera el planteamiento sino que se fueron acumulando los problemas”, dijo.

Lo anterior, comentó, es en referencia a las dificultades que enfrentan los estados para pagar las nóminas magisteriales, además de los bonos, los cuales han crecido con el paso del tiempo.

Aureoles destacó que esta convocatoria no es para enfrentarse con el Gobierno, y que no debe verse “como un pleito con nadie”, sino que se trata de una oportunidad para analizar las inequidades en los presupuestos estatales, pues algunos estados sufren más que otros en términos de pagar nóminas.

“Lo que subyace en el fondo es que hay una profunda inequidad en la distribución de la hacienda pública nacional y un profundo centralismo de los recursos públicos (…). Con el esquema actual, 80 centavos de cada peso se los queda el gobierno federal, y nos entregan 20 centavos a estados y municipios, y nos dicen ‘hazte cargo de salud, de educación, de seguridad’, pero sin recursos”, enfatizó.