Siguieron a diputado hora y media para asaltarlo

Los delincuentes que a punta de pistola asaltaron al diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas Bernal, el lunes pasado, tras retirar 80 mil pesos de un Bancomer ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, lo siguieron casi una hora y media.

El legislador narró a El Financiero que los delincuentes sabían perfectamente cuánto efectivo llevaba, e incluso tenían claro dónde llevaba el dinero y que el cajero le entregó dos fajos.

Por ello, acusó que es difícil no sospechar que hubo una colusión de empleados del banco, quienes habrían dado la información a los delincuentes para concretar el robo.

“Hablé a Bancomer y denuncié, les dije que teníamos una sospecha de su personal, pero eso ya será tarea de la Fiscalía... No sé si haya alguna investigación contra el cajero, la denuncia está por las personas que nos encañonaron”, puntualizó.

Desde su posición de legislador, dijo que analizará la posibilidad de promover que los bancos apliquen exámenes de confianza más rigurosos a su personal “porque parece ser que no es el único caso que se reporta”.

Sobre los hechos, narró que todo ocurrió la mañana del lunes cuando acudió a la sucursal de BBVA Bancomer, ubicada en la plaza comercial Town Center en la zona de El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

El legislador retiró el dinero que el Congreso local le entrega para la operación del módulo de atención ciudadana a su cargo.

“El cajero me dio el dinero en dos paquetes, salgo del banco, pasé a desayunar a un Vips y después me dirigí hacia el Estado de México. En los límites con Tlalnepantla me paré en una gasolinera porque mi llanta estaba baja e iba a echarle aire, me bajo el coche y es cuando me intercepta una motocicleta con dos sujetos.

—¿Que le dijeron textualmente?

—Uno de ellos me encañona y me pide exactamente la cantidad que retire del banco y los dos paquetes, así como me lo dio el cajero, en dos paquetes. En principio yo sólo le di un paquete y me dijo ‘el otro paquete, no te hagas pendejo’, entonces ya le di los dos paquetes, se subió a su moto y se fue .

—¿Denunció el hecho?

—Ya está hecha la denuncia, el mismo día, en la agencia 40 del Ministerio Público en Azcapozalco y parece ser que ya están las investigaciones .

—¿Cuánto tiempo transcurre desde que sale de banco a que ocurre el asalto?

—Más o menos una hora y media, porque yo pase a desayunar.

—¿Notó algo raro?

—Sí noté que alguien me seguía, pero uno no está pensando en que lo van a asaltar y dije a lo mejor sólo estoy haciéndome ideas. Insisto, pasé a desayunar y al mismo restaurante ingresó una persona que yo creo que ya me estaba siguiendo, me logre percatar de eso, pero no le di mayor importancia .

“Lo que yo les comento a los compañeros de trabajo es que afortunadamente me paré a echar aire, porque de no ser así, te siguen hasta tu lugar de destino y se pueden meter a la casa y quizá ahí estaríamos lamentando algunas cosas”, agregó.

El legislador hizo un llamado a la gente a tomar las precauciones necesarias cuando retiren dinero del banco e incluso, si es posible, pedir el acompañamiento de la Policía.

El martes pasado, en un caso similar, dos personas fueron baleadas en calles de la colonia La Malinche, alcaldía Magdalena Conteras, cuando intentaron resistirse al robo de 300 mil pesos que acaban de retiraron en la zona sur de la Ciudad. Al final les quitaron el dinero y le dieron un balazo a cada uno.