AMLO participa en la 75 Asamblea General de la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador participó este martes, a través de un mensaje grabado, en el primer día del Debate General del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El Debate General brinda una oportunidad para que los líderes mundiales formulen una declaración sobre cuestiones mundiales. En esta ocasión, en medio de la pandemia de COVID-19, las sesiones plenarias contaron con mensajes pregrabados de los jefes de Estados o jefes de Gobierno de los Estados Miembros y Observadores de la ONU.

López Obrador dijo esta tarde, ante la ONU, que están comprometidos en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país.

El mandatario nacional señaló que dicha transformación se está logrando en México a pesar de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica provocada por las medidas de confinamiento.

El presidente de México explicó las que él considera las tres transformaciones previas en el país: la Independencia, el movimiento de Reforma y la Revolución mexicana.

Además, destacó que pese a la pandemia de COVID-19 y la crisis derivada por la misma, no hay hambre en México y que a través de la fórmula de no permitir la corrupción, ahorrar y que no haya lujos en el Gobierno, es que se está apoyando "a la gente humilde, a los desposeídos".

Las sesiones se celebrarán de este martes hasta el próximo sábado y finalmente, con otras actividades el martes 29 de septiembre.

El tema “El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos: reafirmando nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo - afrontando el COVID-19 mediante una acción multilateral eficaz” fue propuesto como eje de este Debate General.