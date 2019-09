Sigo siendo fiscal de Veracruz, afirma Jorge Winckler

XALAPA.- Jorge Winckler Ortiz, recientemente destituido de manera temporal de su cargo por el Congreso de Veracruz, aseveró la noche de este martes que aún es el fiscal general de la entidad.

Aseguró que no reconoce lo que la Comisión Permanente de la legislatura local determinó pues, acusó, se encuentra lleno de irregularidades y actos ilegales cometidos por algunos diputados del Morena y partidos aliados.

"Sigo siendo el fiscal general del estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome, a mí en lo particular y, sobre todo, a la sociedad veracruzana", resaltó.

Winckler Ortiz no explicó de qué manera seguirá ejerciendo el cargo, sin embargo, aseveró que se defenderá y continuará realizando las funciones de la procuración de justicia en la entidad veracruzana.

Añadió que, de acuerdo a lo determinado por el Poder Judicial federal, él no podía ser destituido de su cargo por otro método que no fuera el juicio político.

Dijo que el argumento de que no está certificado no tiene sustento, pues cuenta con las pruebas de confiabilidad, además de ser reconocido por autoridades de otros países.

"Yo estoy evaluando y aprobado en control de confianza, (...) jamás me he ocultado, yo no soy un delincuente", sentenció.

Adelantó que acudirá a las instancias que sean necesarias para echar abajo la decisión de los legisladores.