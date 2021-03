Sierras de Coahuila y NL 'tardarán más de 100 años' en recuperarse del incendio

Saltillo, Coah.- Más de un siglo tardarán las sierras de Coahuila y Nuevo León en recuperarse del incendio forestal que lleva activo una semana.

“Hay zonas donde no quedó un solo árbol en pie, entonces, ¿como va a volver a salir el bosque solo?, no lo va a hacer, y no se va a tardar 20 años o 30, van a ser más de 100 o 200, si no se interviene”, detalló a El Financiero Alejandro Arguelles, especialista en medio ambiente y fundador de Apoya tu Bosque Local, A.C.

Para reforestar la zona afectada, el experto estima que se requieren mil 300 árboles por hectárea dañada; el costo de esta intervención es millonaria y descarta que algún Gobierno quiera costearla.

“Si consideras que ahorita la devastación entre Coahuila y Nuevo León está superior a las 5 mil hectáreas, si sacas cuentas estamos hablando de más de 6 millones de árboles; estamos hablando de arriba de los 13 mil millones de pesos. Es una cantidad que obviamente no la van a poner”.

El daño al ecosistema, al menos en las sierras de Coahuila, no comienza con este incendio; de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad arrastra un historial de 532 mil 129 hectáreas dañadas en los últimos 30 años por el fuego.

“Este incendio es uno de tantos; hace siete años pasó uno muy similar en la misma zona y échale siete o cinco años hacia atrás y hubo otro incendio similar, y otro y otro y otro y no se ha recuperado ni un 10 por ciento de todo lo que se ha perdido. '¿Que es lo que nos está pasando?', que nos estamos convirtiendo rápido y de una manera muy descomunal en un desierto”.

En la situación geográfica de Coahuila, los bosques son de vital importancia porque absorben el agua de lluvia y le ayudan a recargan mantos acuíferos. La deforestación ha elevado la temperatura y resecado el suelo.

A una semana de iniciado el siniestro, el Gobierno de Coahuila rectificó la cifra del daño; de 3 mil 800 hectáreas que manejaba, informó que el fuego ha consumido más de 2 mil 300 hectáreas.

Hasta este lunes el control es del 40 por ciento y han sofocado sólo el 15 por ciento del fuego.

