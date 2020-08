Si titular de la Semarnat cumple su función, no tiene por qué renunciar: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este miércoles que Víctor Manuel Toledo haya presentado su renuncia como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"No. Eso depende de él, de cada quien y si se está cumpliendo con una función, pues no tiene por qué renunciar", declaró.

En un audio divulgado la semana pasada, Toledo estalló contra del Gobierno del mandatario, y se quejó de que, en realidad, la llamada 4T "no existe como tal" y que no tiene "objetivos claros".

En reunión privada con sus colaboradores, el titular de la Semarnat criticó también que el de López Obrador "es un gobierno de contradicciones brutal".

"Este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas", comentó.

Al respecto, López Obrador comentó que estas discusiones son propias de una administración democrática.

"Hay debates al interior del Gobierno y son sanos y hacen un escándalo por eso. Ojalá y se transparentaran todas las discusiones que se dan para tomar decisiones al interior del Gobierno", comentó.

Sobre el uso del herbicida glifosato en el país, el mandatario señaló que la instrucción que se dio es que este no sea usado en programas del Gobierno, como 'Sembrando Vida'.

"(Se decidió) limitarlo solo a la producción particular y, año con año, ir reduciendo los niveles de importación porque no podríamos quitarlo de golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos", apuntó.

Agregó que por ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) abrió una investigación para buscar opciones al herbicida.

"Pero claro que hubo una discusión, porque el secretario de Agricultura quiere producir más y el de Medio Ambiente está en lo suyo", aclaró.