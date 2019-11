Si Sicilia de verdad quiere unir a México, no organizará nueva marcha: Solalinde

Si el poeta y activista Javier Sicilia está a favor de México, no organizará una nueva marcha en protesta por los niveles de inseguridad en México, aseguró este miércoles el padre Alejandro Solalinde.

"Es fácil hablar, pero los hechos hablan. Ahora si de veras quieren a México, si de veras quieren unir, pues que se unan y no hagan marchas para juntar gente que lo único que van a capitalizar es la inconformidad de los panistas y otras personas, eso es lo que van a hacer en la práctica", dijo en entrevista para W Radio.

Solalinde, quien es defensor de derechos humanos, afirmó que tanto su amigo como otras personas tienen el derecho a manifestarse, pero que México lo que necesita son propuestas para combatir la inseguridad.

"¿Por qué no en lugar de marchas, platica con (Alfonso) Durazo y por qué no le ofrece tener un diálogo permanente él y todos los que gusten? La seguridad es crucial, ¿por qué no se junta con él? Pueden sacarse cosas muy buenas", agregó.

"Esas manifestaciones ahora no tienen sentido. Hace nueve años sí, porque era un Gobierno espurio, un Gobierno corrupto, pero hoy tenemos un Gobierno legitimo", detalló.

El lunes, cuando Sicilia adelantó la organización de una nueva marcha por la paz, como la realizada en 2011, dijo que esperaba ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mandatario señaló que el activista podría ser recibido por Olga Sánchez Cordero o Alejandro Encinas, secretaria y subsecretario de Gobernación, respectivamente, debido a que él tiene "muchas actividades".

Al respecto, Solalinde detalló que el año pasado organizó una reunión entre López Obrador, Sicilia y Emilio Álvarez Icaza donde se discutirían propuestas de seguridad. Sicilia y Álvarez Icaza nunca llegaron, afirmó.