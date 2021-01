Si se preguntara a población, la mayoría no criminalizaría a mujeres por abortar: Sánchez Cordero

Si se le preguntara a la ciudadanía, esta elegiría no criminalizar a las mujeres por optar por la interrupción de un embarazo, consideró este viernes Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Al ser cuestionada sobre si estaría de acuerdo en impulsar una consulta para que mujeres reúnan firmas para que se discuta la despenalización del aborto y para informar a mujeres de comunidades apartadas sobre sus derechos reproductivos, la secretaria consideró que la enorme mayoría de las personas decidirían no criminalizar la conducta.

"Si pudiera preguntarle a toda la población: ¿quieres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber cometido esta conducta (un aborto)? Yo creo que la enorme mayoría de la población va a decir 'no'. Si no quiero que vaya a la cárcel, si no quiero sujetarla a un proceso penal, quiere decir que vamos a despenalizar la conducta, cuando menos en una temporalidad reducida", apuntó.

La funcionaria destacó que la discusión sobre el aborto debe matizarse, en el sentido de que no debería hablarse de legalización sino de despenalización. Y afirmó que, por ejemplo, en Ciudad de México el aborto sigue tipificado pero es si se interrumpe el embarazo después de las 12 semanas de gestación. Estas semanas, equivalentes a tres meses, también es un matiz, añadió.

Sánchez Cordero apuntó que toca a los órganos legisladores definir las modalidades de tipificación de este tipo de conductas.

"Yo creo que debemos avanzar, por muchas razones. La primera es que evitaríamos las muertes de muchas mujeres, porque si van a clínicas clandestinas o si se practican ellas mismas el aborto, como hemos visto, hay tragedias terribles, pueden morir, están poniendo en riesgo su propia vida", explicó.

En segundo lugar, la secretaria indicó que se criminaliza a las mujeres al someterlas a procesos penales por interrumpir un embarazo, mientras los hombres responsables "siguen campantes en la calle y haciendo lo mismo con otras mujeres".

"Creo que es importante la despenalización con ciertas modalidades, tú no puedes abortar a los ocho, nueve, a los siete meses, porque ya es otra situación muy distinta que hacerlo dentro de los primeros tres meses o 12 semanas", destacó.

