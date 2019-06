Si se comprueban actos de corrupción de Carlos Lomelí, será castigado y saldrá del Gobierno, dice AMLO

Si las acusaciones en contra de Carlos Lomelí, delegado del Gobierno en Jalisco, se comprueban, será castigado y saldrá de la administración federal, aseguró este viernes Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

"No actuamos con fobias ni con filias, es decir, es lo justo. Si él (Carlos Lomelí) está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado. Si no tiene delitos, si legalmente no tiene responsabilidad, no podemos nosotros cometer injusticias, (pero) si hay pruebas, se castiga y sale del Gobierno, sea quien sea", dijo.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el 20 de mayo una investigación que señala a Lomelí Bolaños de ser "el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías".

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ese conglomerado vendió miles de millones de pesos en contratos con el Gobierno entre 2007 y 2019.

Al respecto, López Obrador dijo el 21 de mayo que los señalamientos eran una serie de "politiquerías"

"(Eso) es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama a esto? Coloquialmente grilla o, más elegantemente, politiquería", dijo

Un día después, el mandatario se mostró abierto a que Lomelí fuera suspendido mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las acusaciones.

"Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública y vamos a darle seguimiento a este tema", señaló.

Sobre esa investigación, López Obrador dijo este viernes que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, pronto presentará la revisión que se hizo a los contratos de las empresas de Lomelí.