Si por mí fuera estaría en Osaka preparando el G-20, yo cumplo mi responsabilidad con AMLO: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró este viernes que solo cumple con su responsabilidad con el Gobierno de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador en los trabajos para cumplir con el acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos.

El canciller indicó que "si por mí fuera" estaría preparando su intervención en la próxima cumbre del G-20.

"Yo lo que estoy haciendo nada más, señor diputado (Porfirio Muñoz Ledo), es cumplir mi responsabilidad con el Gobierno de la República y con el jefe de las instituciones, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si por mí fuera yo estaría en Osaka, preparando la cumbre del G-20", declaró en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El canciller respondió así a la observación hecha por Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien dijo que no era conveniente que Ebrard asumiera varias tareas migratorias.

"Yo creo que no conviene señor secretario que usted asuma todas las funciones, porque perdemos margen de maniobra y además hay abuso de funciones. Además, que no lo hinchen tanto porque me lo van a reventar", apuntó.

El 4 de junio, López Obrador confirmó que no asistiría a la cumbre de líderes, que se realizará el 28 y 29 de junio, y que en su lugar mandaría a Ebrard y a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Ebrard encabezaría la comisión especial creada por la administración federal para reducir la migración ilegal hacia México.