'Si no queremos invasión, todos tenemos que hacer algo contra el crimen': Julián LeBarón

Julián LeBarón afirmó que si la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como terroristas significa intervención, “a mí no me gustaría ver ningún tipo de intervención, yo no creo que eso pueda ser una solución a largo plazo para crear la paz en nuestro país”. No obstante, aclaró: “ante la situación que estamos viviendo y no hay quien te ayude, tenemos que aceptar la ayuda de donde venga”.

En entrevista con El Financiero, el activista señaló que “las declaraciones de Trump son una alerta para que el gobierno mexicano ya haga algo por la situación del país y también es una alerta para nosotros, los ciudadanos, porque si no queremos una invasión, tenemos que hacer algo para que eso no ocurra, porque no podemos esperar soluciones mágicas”.

Julián LeBarón añadió: “Nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo nosotros mismos, pero cuando están disparándole a tu familia –a nuestra familia le dispararon cientos de veces–, y cuando estás en ese momento y no encuentras una forma de defenderte y quién te ayude, entonces aceptamos la ayuda de donde venga”.

Entonces, dijo, si no queremos una intervención de Estados Unidos y no queremos aceptar la ayuda de fuera, tenemos que organizarnos y buscar cómo enfrentar este problema desde adentro.

Criticó que “el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), no ha hecho un llamado a la sociedad civil para pedir ayuda, a darnos instrumentos y darnos dientes para poder ayudar”.

Ante ello, apuntó que “somos nosotros mismos quienes tenemos que organizarnos en cada lugar y en cada región y por eso necesitamos la ayuda de millones de personas, porque el conocimiento sobre cómo operan las organizaciones criminales, dónde están y qué han hecho es local, viene de las comunidades más remotas”.

Sobre la carta de agradecimiento a Trump, en la que integrantes de la comunidad LeBarón agradecen el apoyo del gobierno estadounidense, comentó que ni siquiera la ha leído porque “la familia LeBarón es enorme, hay cinco mil Lebarones en Estados Unidos y están haciendo lo que ellos pueden”.

No obstante, aclaró que “la ayuda se debe aceptar porque ya van 30 mil asesinados de forma violenta en lo que va del año. Yo creo que nosotros tenemos que replantear lo que hemos hecho, porque no necesitamos palabras, los números gritan lo que no se ha hecho”.

Julián LeBarón recordó que el próximo domingo 1 de diciembre se llevará a cabo la marcha de la sociedad civil que partirá del Ángel de la Independencia para protestar por inseguridad y la violencia y es también el primer paso para ir hacia la organización que necesitamos en el país.

La carta de agradecimiento a Donald Trump por el apoyo, enviada por las colonias LeBarón y LaMora apunta: “Extendemos nuestro más profundo agradecimiento al presidente Donald Trump por su apoyo, ya que reconoció la gravedad de la situación en México aun antes de asumir la presidencia”.

En la misiva, difundida ayer miércoles, resaltaron que, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de nuestros seres amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación”.

Destacaron que “No somos ‘vendepatrias’ o traidores a nuestro país”, y aclararon que “debemos estar dispuestos a aceptar el apoyo internacional. Es la única oportunidad que tenemos para lograr un México seguro y próspero para nuestros hijos”.