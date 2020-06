Si no me confronto con la oposición, menos lo haría con quienes luchan por la 4T: Monreal

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró este miércoles que si no se confronta con la oposición, menos lo haría con sus compañeros que luchan por la Cuarta Transformación (4T).

"Nunca me voy a confrontar quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento, los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie, si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento luchando por la Cuarta Transformación", dijo en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Agregó que, este momento, lejos de buscar contradicciones internas se debe buscar de qué manera todos pueden impulsar la fuerza del país para enfrentar la etapa pos COVID-19.

La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir. pic.twitter.com/Y0DpfPc5up — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 24, 2020

En su mensaje, Monreal dijo que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar la agenda legal del próximo periodo extraordinario del 29 y 30 de junio.

El senador precisó que una de las tareas de los legisladores será armonizar y actualizar la legislación secundaria para estar en igualdad de circunstancias cuando inicie el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigor el próximo 1 de julio.

El objetivo, añadió, es que los empresarios mexicanos estén en una ventaja natural y en los tres países las reglas sean similares .