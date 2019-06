Si en un año no hay resultados en seguridad en la CDMX, me voy: Jesús Orta

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, afirmó este jueves ante diputados capitalinos que si en un año no hay resultados del combate a la inseguridad renunciará, pues no se aferra al puesto.

“Estoy trabajando en construir capacidades para resolver el problema de inseguridad de manera permanente. Este es un problema que no se resuelve en meses (...) Si no hay resultados en un año, me voy, y si es antes, también. No voy a aferrarme”, dijo.

Durante su comparecencia de casi cuatro horas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario local reconoció que los últimos meses incrementó el número de homicidios dolosos en la ciudad, pero se trabaja para reducirlo, “y nuestra meta para cerrar el año es con un promedio de tres diarios”.

“Nosotros cuando asumimos la responsabilidad, y fue mi compromiso con la jefa de Gobierno, es que teníamos que tener resultados palpables en materia de seguridad en el primer año de Gobierno”, destacó.

El funcionario admitió que los resultados en seguridad que se esperaban en la Ciudad de México aún no se dan, pero destacó que trabajan en ello.

"Somos conscientes de que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Sabemos que los resultados, como se esperan, no han llegado, pero trabajamos para desarrollar capacidades y regresar la paz”, agregó.

El titular de la SSC también admitió la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, por lo que destacó la importancia de fortalecer a las policías que laboran en la capital.

Explicó que del 7 al 13 de junio se detuvieron a 27 personas ligadas al crimen organizado, y destacó que ha habido "un importante incremento en detenciones".

Ante ello, señaló que la estrategia de seguridad lleva pocos meses aplicándose, por lo que por ahora se encuentran en fase de contingencia de los delitos, a través del fortalecimiento de las policías que operan en la capital, por lo que afirmó “hay una estrategia, no estamos improvisando”.

Asimismo, fue cuestionado sobre la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, sobre lo que señaló que la presidencia de la República informó que esta agrupación comenzará su ingreso a las entidades a partir del 1 de julio; pero eso no significa que ese día ya se encuentre en las alcaldías de la Ciudad, ya que el ingreso de la Guardia Nacional será gradual en las entidades.

Explicó que para el ingreso en la Ciudad de México se establecen mesas con los alcaldes para definir en qué puntos serán instalados y qué demarcaciones solicitan más elementos.

También precisó que ha existido presencia de delincuencia organizada por grupos de extranjeros, por lo que detalló que si se detiene a un extranjero en flagrancia cometiendo algún delito, éste será puesto en proceso para deportación.

Sobre el incremento salarial a los policías, el secretario de Seguridad Ciudadana explicó que solo a los elementos de Policía Bancaria Industrial son los que no han recibido el incremento retroactivo, un problema que está por solucionarse con la Secretaría de Finanzas.