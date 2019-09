Si Morena cree que somos dejados, no conoce historia de Guanajuato: Sinhue

LEON.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sostuvo este martes que si Morena “cree que somos dejados, no conoce la historia de Guanajuato, no sabe de qué estamos hechos”, esto tras darse a conocer un punto de acuerdo en el Senado de la República con el que se intenta desaparecer los poderes de la entidad.

“Lo que no han podido ganar en las elecciones lo quieren a la mala”, dijo Sinhue, y afirmó que no es justo que los guanajuatenses paguen un 44 por ciento más de impuestos que en otras entidades, cuando ha sido el estado que más aporta a la riqueza del país.

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó este martes a comisiones las solicitudes para la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato y se nombre a gobernadores interinos.

El mandatario estatal señaló que los senadores no cuentan con una razón jurídica para la desaparición de poderes en la entidad, porque los artículos que aluden en su escrito no corresponden a la realidad del estado.

Señaló como absurdo utilizar la situación de Veracruz para atacar al único 'punto azul' que queda en México, refiriéndose al Gobierno panista en la entidad.

“Me parece un absurdo, están tratando de atacar al único punto azul que queda que es Guanajuato, una revancha política porque hemos señalado la desigualdad en la distribución de recursos federales, es un despropósito. Esto es un tema político, no subiría el tema al presidente porque me queda claro que él no es parte de esto” , señaló.

Aseguró que en el Senado está bien representada la fuerza de Acción Nacional y de Guanajuato, refiriéndose a los legisladores Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso.

"Si Morena cree que con esto va a hacer que los guanajuatenses dejemos de exigir lo que nos corresponde, no lo van a lograr. Me queda claro que Morena no conoce la historia y no sabe de qué somos capaces los guanajuatenses", reiteró.

Al finalizar, sostuvo que, como gobernador, no buscará hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso.