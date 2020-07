Me haré la prueba de COVID-19 antes de viajar a EU, no tengo síntomas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que se realizará la prueba de COVID-19 previo a su viaje a Estados Unidos, a donde irá en el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

"Acerca de la prueba, sí me voy a hacer la prueba, posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza (el tiempo) a que me den el resultado, ya mañana les informo", indicó en la conferencia matutina.

El mandatario federal puntualizó que no ha tenido síntomas de COVID-19, pero que se hará la prueba porque sería irresponsable ir enfermo.

"No tengo ningún síntoma. No tengo tos seca, no tengo calentura o no me han dado calenturas, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", explicó.

Agregó que si en EU, de acuerdo con su protocolo de salud, se le solicitara realizarse otra prueba del virus, también está dispuesto a hacerlo.

López Obrador viajará el martes al mediodía y llegará por la tarde-noche a Washington, donde tendrá reuniones de trabajo con el presidente estadounidense Donald Trump.