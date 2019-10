El Gobierno no es el DIF, no es para la familia, dice AMLO a Cuauhtémoc Blanco

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que, si la ley lo prohíbe, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no puede tener a familiares trabajando en la administración de esa entidad.

"Si legalmente está prohibido, no se debe de permitir. Si el Gobierno no es el DIF, no es para la familia", agregó.

El diario Reforma publicó que varios miembros de su familia, incluyendo a un medio hermano y a su esposa, Liu León Luna, trabajan en algunos puestos de la administración morelense.

Sus tíos Carlos Juárez López y Jaime Juárez López se desempeñan como coordinador de Proyectos Estratégicos en la Oficina de la Gubernatura y como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo con el medio. Según la investigación, ambos gozan de un sueldo de 60 mil y 45 mil pesos al mes, respectivamente.

El gobernador de Morelos contestó, en una carta enviada al medio, que los servidores públicos señalados en ese trabajo cumplen con los requisitos legales y tienen el perfil adecuado para ocupar los puestos que desempeñan.

"Si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia (no pueden trabajar en el Gobierno). Además, no solo es un asunto legal, es un asunto ético", señaló este viernes López Obrador.