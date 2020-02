Si INE reconoce a Ramírez Cuéllar como dirigente de Morena, no impugnaré: Rojas Díaz Durán

El aspirante a presidir Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce a Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional “interino” de Morena, no lo impugnará.

De ser así, el suplente del senador Ricardo Monreal afirmó que solicitará a Ramírez Cuéllar reunirse a la brevedad con todos los aspirantes a la presidencia del CEN para darle puntual cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral, para convocar a la renovación de dirigentes en todos los niveles por el único método alternativo posible: tres encuestas externas, en los próximos 90 días.

Destacó que el Tribunal consideró como legal y estatutariamente válido el método de las encuestas como el otro mecanismo para elegir a los dirigentes, al no existir padrón completo y confiable —como lo marca el artículo 38 Transitorio del estatuto— y ser imposible convocar a la realización de los Congresos Distritales por no estar actualizado el padrón y no haber credencializado a todos.

Para Rojas Díaz Durán, las encuestas deberán aplicarse entre todos los simpatizantes de la 4T y no al padrón rasurado del 2014 que está en el INE.

“Eso es lo que pretende la Nomenclatura, pero sería ilegal y violatorio de los derechos políticos y humanos en contra todos los lopezobradoristas hacer encuestas a un padrón de hace seis años. Ni lo piensen ni lo intenten, porque ésa maniobra también se las tumbaremos en los tribunales. Tampoco se pueden combinar métodos. Mitad Congresos Distritales y encuestas. Eso tampoco prosperará”, advirtió.

Por otra parte, dio a conocer, mediante un comunicado, que si el INE y el Tribunal Electoral no reconocen a Ramírez Cuéllar como presidente legal del CEN de Morena, tendrá que regresarse a su curul antes de que designen a otro legislador en la importante Comisión que ostentaba.

“O que compita igualmente en las encuestas y que Mario Delgado también solicite licencia al cargo —para que exista equidad en la contienda—y realicemos campaña interna durante 90 días, realicemos tres debates y luego se apliquen tres encuestas a 100 ciudadanos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, en cada uno de los 300 distritos federales del país.

Por lo tanto, agregó, “el único camino legal y estatutario para que Yeidckol Polevnsky deje el cargo, es continuar por la vía jurídica para que se ejecute la sentencia del TEPJF en forma inmediata y convoque a elecciones por encuestas y/o promoveré la revocación de mandato previsto en el artículo 40 de nuestro Estatuto”.