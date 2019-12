Me declararé culpable en caso de que FGR confirme que dirección en licencia de conducir es verdadera: Rosario Robles

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, envió este martes una carta al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, donde señaló que si la dependencia federal comprueba que la dirección de una supuesta licencia de conducir suya es verdadera, se declarará culpable.

Entre septiembre y octubre, se dio a conocer un presunto documento para conducir de la exjefa del entonces Gobierno del Distrito Federal. La defensa de Robles argumentó que el Ministerio Público federal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva contra ella, aduciendo que mintió sobre su lugar de residencia y basó sus dichos en esa credencial, con datos distintos a los del documento oficial que ella tramitó.

"Tan estoy segura de que no miento que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí: si la fiscalía su cargo demuestra que la dirección de la supuesta 'fake' licencia existe, y que ahí he vivido, me declaro culpable. Pero sino, le pido se actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia, no venganza por consigna", señala en texto, donde anexa documentos para comprobar lo mencionado.

Robles insistió en su inocencia y argumentó que es tratada como una enemiga y no como ciudadana.

"No voy a hablar aquí de la guerra jurídica que se ha decidido emprender en contra de mi persona, tratándome no como a una ciudadana con derechos sino como a una enemiga a la que hay que aniquilar. La decisión de iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados confirma esta situación. Le escribo porque conociéndolo bien estoy segura que usted no ha sido informado de las mentiras y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargos para argumentar la privación de mi libertad. Esta detención arbitraria violenta a nuestra Constitución", reiteró.

La exfuncionaria comentó, poniendo como ejemplo un informe del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) donde se da a conocer el presunto trámite hecho por ella para una licencia de conducir con otra dirección, que se han fabricado pruebas en su contra.

"Hasta para fabricar pruebas son malos: pues la supuesta dirección que se asienta no existe en la CDMX. El asunto es que claramente quien firma el oficio de CENAPI pide al MP que corrobore la información, cuestión que evidentemente no hizo, por lo que le he pedido a mis abogados que procedan legalmente", destacó.

Robles se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto pasado, luego de que fue vinculada a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, esto al supuestamente no haber denunciado ni evitado el desvío de más de 7 mil millones de pesos del erario público.

El lunes, la Cámara de Diputados notificó a la exfuncionaria del inicio del juicio político en su contra por el presunto desvío monetario.

En un comunicado, se informó que “el día de hoy, a las 19:45 horas, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, de esta Ciudad Capital, la Ciudadana María del Rosario Robles Berlanga fue formalmente notificada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados respecto del procedimiento de Juicio Político iniciado en su contra”.

Con información de Víctor Chávez