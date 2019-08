Si faltan medicinas, que se vaya hasta en avión para traerlas, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó este viernes que en su administración no debe de existir la falta de medicamentos para la población y que, de ser el caso, que se utilicen aviones para traerlos.

"No tienen porque faltar los medicamentos. Si no hay medicamentos se toma un avión, eso está permitido, para eso sí, no para ir de compras o como los helicópteros para ir a jugar golf, pero si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea para comprar los medicamentos, se hace y se traen y en tres o cuatro días se tienen, si está de por medio la vida de niños o seres humanos", dijo.

Las declaraciones del presidente se dan después de que la Secretaría de Salud enfrentara un problema con el abasto de medicamento Metotrexato para los niños con cáncer del Hospital Infantil de México, así como para los institutos nacionales de Pediatría y de Cancerología.

Sin embargo, esta situación fue resuelta el martes pasado por la dependencia, informó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Pusimos a disposición un número importante (del medicamento). Primero eran los que teníamos en Centro Médico, eran los 400 (frascos), pero ellos nos pidieron que viniera en otra presentación. Les ofrecimos nuevamente y teníamos que ir al almacén y les dijimos que se los entregábamos ayer por la tarde, pero la instrucción fue que ya lo tenían cubierto”, señaló.

Sobre el asunto, López Obrador también agregó que detrás de estos reportes está "la inconformidad" de las empresas a las cuales se les compraban los fármacos.

"Había una gran corrupción (en la compra). A pesar de que se cobraran 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, no había medicamentos en centros de salud y hospitales. Entonces están molestos, están inconformes y es una red, como todo, de intereses, muy fuerte y muy poderosa", dijo.