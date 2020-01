Ven a México como el hermano mayor de América Latina, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que México es considerado el 'hermano mayor' de América Latina gracias a que su imagen ante el mundo ha cambiado de manera positiva.

“Ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe”, apuntó el mandatario durante la 31 Reunión de Cónsules y Embajadores en Palacio Nacional.

"No solo ayuda en nuestro país, ustedes que nos representan en el mundo, seguramente ya están notando que en este aspecto (autoridad moral) está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo", argumentó López Obrador.

También destacó el trabajo que se realiza en “lo que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos”, donde existe “una relación respetuosa”.

“Es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo”, dijo.

Añadió que gracias al trabajo del servicio exterior mexicano, el cual “es magistral”, se ha avanzado y “se ha apegado al principio o las bases de política exterior que establece nuestra Constitución”.

Aprovechó para hacer un reconocimiento a la embajadora María Teresa Mercado Pérez, quien fue declarada persona ‘non grata’ por el gobierno interino, ‘non grata’ por el gobierno interino de Jeanine Áñez, luego de un incidente protagonizado por diplomáticos españoles en su residencia, donde se encuentran resguardados colaboradores del ex presidente Evo Morales.

“Nuestra embajadora en Bolivia, que hizo un trabajo extraordinario, se logró poner en alto la política exterior de México, como siempre, en esto que es una tradición, el derecho de asilo”, puntualizó.

En su participación, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que están optimistas respecto al 2020 y expresó dos razones principales para ello.

"Tenemos un Gobierno con el respaldo de una amplia porción de nuestra sociedad y tenemos una democracia vigente funcionando, por eso hay voz y por eso hay un peso específico de México en el mundo", dijo el canciller.

No me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, Marcelo me representa muy bien: AMLO

El mandatario aprovechó su oportunidad para felicitar a María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, Martha Bárcena, embajadora de México en EU, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y negociador del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al canciller Marcelo Ebrard por su labor.

Al felicitar a Ebrard dijo que lo ha apoyado mucho y que lo representaba muy bien: "ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, Marcelo me representa muy bien".