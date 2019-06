Si es injusto lo que solicitan los taxistas, AMLO prefiere que hagan paro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que es necesario mantener el diálogo entre autoridades y taxistas, luego de las protestas que llevan a cabo contra apps como Uber o DiDi, pero que no se deben aceptar exigencias que son injustas para todos los involucrados.

"Antes se decía 'problema que se resuelve con dinero no es problema'. Ya eso ya no. No es decir 'o me das esto o hago un paro'. Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea de haz el paro", comentó López Obrador sobre la situación con los taxistas en la CDMX y Zona Metropolitana.

El presidente de México añadió que se están atendiendo las demandas, y que ya hay una mesa de diálogo entre taxistas y autoridades.

"Lo mejor es el diálogo. El que si hay inconformidad se sienten a dialogar con las autoridades de los estados (...). Pienso que se están atendiendo las demandas, hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible", dijo López Obrador.

Este lunes, integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas convocaron a manifestarse sobre algunos accesos a la Ciudad de México en protesta contra plataformas de transporte bajo demanda como Uber, Cabify y DiDi.