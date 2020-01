Si el sistema acusatorio requiere ajustes, es preciso hacerlos con prudencia, dice ministro Javier Laynez

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, celebró que “con toda transparencia” se haya pospuesto la presentación de los anteproyectos de reformas en materia de administración y procuración de justicia.

En entrevista, el ministro aseguró que esto permitirá que continúe el diálogo entre el Poder Judicial Federal, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República.

Señalado que los Anteproyectos que se han difundido a través de la prensa le resultaron toda una sorpresa.

“Para mi si fue una sorpresa, creí que sólo se iban a referir a la parte de procuración, no de administración de justicia, pero celebro mucho que con toda transparencia se diga que hay que tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar los proyectos en febrero, me parece que es una muy buena decisión”, aseguró.

No obstante, señaló que pareciera que los autores de estos proyectos no buscan reinventar el hilo negro ni empezar de cero. “Si el sistema acusatorio requiere ajustes, es preciso hacerlos, pero con prudencia y bien pensados”, agregó.

Recordó que desde la reforma de 1994 el Poder Judicial no se reinventa lo que no significa que no haya áreas que mejorar, “pero sin retrocesos.”

El ministro Laynez fue entrevistado al término de la ceremonia donde se tomó protesta 13 nuevas magistradas federales.

En tanto, el vocero del PAN, Fernando Herrera, señaló que “por increíble que parezca, en pleno siglo XXI, el gobierno quiere regresar al país a la época del Negro Durazo (Arturo Durazo Moreno, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal durante el gobierno del presidente José López Portillo), donde la tortura, el espionaje y la detención arbitraria eran la regla cotidiana”.

Señaló que, aunque se pospuso su presentación para febrero próximo, la reforma judicial que el gobierno pretende “es congruente con su obsesión por el pasado y tiene extraviada la brújula moral en materia de justicia y derechos humanos”.

“Esta reforma explica por qué el Presidente se apoderó primero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, imponiendo en ella a una seguidora y fanática, dispuesta a obedecerlo en todo”, comentó.

Explicó que se pretende crear un Estado policial donde las declaraciones arrancadas bajo tortura sean válidas ante un juez, como ocurría en ese “añorado periodo histórico de López Portillo, donde el Ministerio Público podía dictar prisión preventiva, sustituyendo a los jueces”.

A su vez, el diputado de Morena Pablo Gómez apuntó que ampliar el arraigo a todos los delitos, es sólo un medio para sustituir la “ineptitud del ministerio público, por lo que el actual gobierno está obligado a hacer una nueva fiscalía capaz de investigar”.