Si detenidos por masacre son inocentes y lo comprueban, estaremos de su lado: Julián LeBarón

El activista Julián LeBarón mencionó este martes que, si se comprueba que los detenidos por su supuesta participación en la masacre de su familia son inocentes, estarán de su lado.

"Tengo amigos en Janos que me hablaron ayer y me dijeron 'oye, pues los chavos que se llevaron no son delincuentes'. Yo los conozco; no tenemos amistad larga, pero sí los conozco, uno fue el comisariado ejidal. Es lo que dicen ellos, que son inocentes, y nosotros estamos diciendo que vamos a estar del lado de ellos si son 'chivos expiatorios', pero si tienen las pruebas. Eso de tener presuntos culpables, yo creo que somos enemigos mortales de la sospecha porque es lo que nos tiene donde estamos", afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.

El fin de semana, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló la detención de más implicados en el homicidio de tres mujeres y seis niños, integrantes de las familias LeBarón y Langford, el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

Entre los arrestados se encuentra Mario 'H', 'El Mayo', jefe de plaza de la organización criminal La Línea, en Janos, Chihuahua.

Acerca de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes, Adrián LeBarón reiteró en el espacio radiofónico que 'no les dieron atole con el dedo'.

"Yo dije que no aceptaría que me dieran 'atole con el dedo' y, justamente, no nos dieron 'atole con el dedo', así que voy a explicar. Entramos en esa inmensa sala mi esposa, mis amigos, mis consuegros, gente de La Mora. Fuimos 38 (...) Ya sé que son humanos (los funcionarios federales) y ahí traen la bronca", destacó.

Al encuentro privado acudieron, además de familiares de los LeBarón, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien adelantó que se realizará una reunión más a principios del próximo año para dar avances de las investigaciones.

Con información de Notimex y Amílcar Salazar