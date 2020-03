Si coronavirus estuviera fuera de control se los diría, pero no es así: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó este viernes que el país está preparado para enfrentar la propagación del nuevo coronavirus, subrayando que informará a la población sobre el estado del brote.

"Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviera fuera de control, también se los diría porque yo siempre hablo de la verdad, pero no es así. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El presidente basó su argumento en la fortaleza de las finanzas públicas.

"Tenemos reservas, mucho dinero, porque lo hemos administrado bien, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos, entonces vamos a salir adelante", agregó.

El mandatario viaja este viernes a Oaxaca donde tendrá una gira de trabajo. Al respecto, López Obrador indicó que el país no debe detenerse por el brote de la enfermedad.

"No debemos de paralizarnos. Además, estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobre todo, que no sufra la gente. Todo eso lo tenemos contemplado", señaló.

López Obrador tiene programado un evento el próximo sábado en Guelatao, para celebrar el natalicio de Benito Juárez, al que pidió que solo asista la gente originaria de esa localidad, esto para atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre el nuevo coronavirus.

Hasta el jueves, México tiene registradas una muerte y 164 personas infectadas por el COVID-19.