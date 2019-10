'Vamos poco a poco' con legalización de mariguana: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves que la legalización de la mariguana no es un tema en el que se esté trabajando todavía, pero que si el Congreso aprobara su regulación, el Gobierno tendrá que acatarlo.

Al ser cuestionado sobre si el tema está ya siendo contemplado por su administración, el mandatario indicó que esto ocurrirá, pero no es una prioridad por ahora.

"Si en ese caso no nos diera tiempo, y lo aprueba el Congreso, nosotros tendríamos que acatarlo", apuntó en su conferencia de prensa matutina.

Para ejemplificar esto, detalló que la reforma sobre el nuevo etiquetado para productos envasados fue aprobada por la Cámara de Diputados recientemente, mientras el Gobierno se encontraba en conversaciones con empresarios que tenían dudas al respecto.

También señaló que se apurarán con respecto a la revisión del tema y que incluso podrían pedir un plazo para esto. Afirmó que es un asunto que debe verse con cuidado y no debe impedirse "si es para bien" que se aprueben reformas.

"Ahora, con todo respeto, no tenemos eso contemplado. No lo descarto, pero no está ahora en la agenda nuestra. Estamos atendiendo otros temas que nos importan mucho", declaró.

Estas declaraciones ocurrieron un día después de que la diputada Lucía Riojas regalara a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un cigarro de mariguana durante la comparecencia de la funcionaria ante la Cámara baja.