Si ciudadanos no alcanzan número de firmas, presentaría escrito sobre juicio a expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que si los ciudadanos no reúnen las firmas para solicitar el juicio a los expresidentes, él presentará el escrito correspondiente.

"Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar, para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley, y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente", apuntó.

López Obrador recordó que el martes vence el plazo para la recolección de las firmas y solicitar la consulta ciudadana; felicitó a los ciudadanos que se encuentran haciendo campaña para obtenerlas.

"Quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa, no quedarnos solo en la democracia representativa", dijo.

Afirmó que las personas hacen un gran esfuerzo y señaló que tiene información sobre que se han reunido alrededor de 80 mil firmas, pero que se requieren un millón 600 mil.

Anteriormente, el presidente ha expresado que no está a favor de realizar esta consulta sino de continuar hacia adelante. No obstante, el 28 de agosto, comentó que la solicitaría si los ciudadanos o legisladores no alcanzaban el apoyo necesario.

Además, como parte de la solicitud, debe presentarse la pregunta que se hará mediante la consulta. Sobre esta, López Obrador indicó este lunes que la dará a conocer el martes.

El 27 de agosto, senadores de Morena solicitaron formalmente que se realice una consulta popular para enjuiciar a expresidentes del país que hayan incurrido en actos de corrupción.

Te recomendamos:

Senadores de Morena solicitan formalmente consulta popular para enjuiciar a expresidentes

Consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes, con una posibilidad muy, muy remota: Murayama