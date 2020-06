Sheinbaum pretende usar de manera discrecional más de 20 mmdp de la Ciudad de México : Movimiento Ciudadano

La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos con la que busca quitarle al Congreso de la Ciudad de México la facultad para opinar sobre reajustes al presupuesto cuando los cambios impliquen más del 10 por ciento de los recursos de la ciudad, es una acto de corrupción en potencia que viola el derecho constitucional que tenemos las y los capitalinos a una buena administración, advierte Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México.

El artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México establece que “se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción”.

Para cumplir todo ello, pero especialmente para combatir la corrupción, la iniciativa de Sheinbaum debería incluir un mecanismo que permita revisar el gasto y que exija mayor transparencia por parte del gobierno. De lo contrario, los miles de millones de pesos que pretende reducir al presupuesto de este año, serán ejercidos con absoluta discreción, impidiendo revisar su forma de uso y destino.

Lo anterior propicia actos de corrupción dentro de la administración pública de la Ciudad de México, toda vez que la falta de mecanismos de control y de transparencia son los factores que permiten e incentivan su existencia.

El pasado 25 de mayo la Jefa de Gobierno oficializó un recorte al presupuesto 2020 de 20 mil millones de pesos. Es decir, un recorte del 10 por ciento de nuestros recursos, pues para este años se asignaron 239 mil millones de pesos para la capital del país. 20 mil millones de pesos que, dijo, sólo sería un ajuste al gasto corriente que “obedece a un reacomodo por la emergencia sanitaria”.

Pero con su reciente iniciativa, que pisotea la división de poderes, Claudia Sheinbaum pretende quitarle miles de millones más al presupuesto de este año. De hecho, ya anunció que de ser aprobada le retirará recursos a las alcaldías y a los órganos autónomos, cuyo destino posiblemente nunca conoceríamos, y es que al no tener que consultarle al Congreso de la Ciudad de México podría hacer un uso totalmente discrecional de dichos recursos y sin ningún control, al puro estilo de las regencias priistas.

Cabe recordar que el artículo 60 de nuestra Constitución también establece que: “La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales”, por lo que aunque la Jefa de Gobierno defiende una y otra vez su iniciativa indicando que la reducción es por la emergencia sanitaria y económica, no está facultada para recortar o quitar recursos a ningún programa o apoyo social de la ciudad argumentando austeridad.

En este sentido, desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a las y los diputados de nuestro Congreso a que no permitan que la Jefa de Gobierno viole el principio de división de poderes traicionando las luchas democráticas que hemos dado por más de 20 años para lograr el reconocimiento de los derechos plenos de nuestra ciudad y sus habitantes a través de las recién creada Constitución Política de la Ciudad de México.

Y, en segundo término, le exigimos a la mandataria local que no se siga equivocando en el manejo de la emergencia sanitaria y económica, pues más errores significan más muertes y más gente sin ingresos para sus necesidades básicas. Y que no se equivoque tratando de hacerse recursos que no le corresponden.

“La Jefa de Gobierno no solo actuó tarde ante la pandemia, sino que han dejado sola a la población, al no brindar apoyos suficientes para poder transitar la parálisis laboral. Pero, además ha sido absolutamente negligente en el manejo presupuestal de la ciudad, evadiendo la rendición de cuentas a la que está obligada ante el Congreso de la Ciudad. Y, si ahora se le permite hacer uso discrecional de otros miles de millones de pesos de lo capitalinos, la situación económica de todos los sectores de la ciudad se debilitará y agravará aún más”, enfatizó Movimiento Ciudadano.