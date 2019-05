Sheinbaum pide paciencia por retraso de pensiones a adultos mayores

Ante los retrasos en los depósitos de las pensiones de adultos mayores en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió paciencia a los afectados y aseguró que “este mes o el próximo” se arreglará el problema.

“Ha habido problemas con el apoyo de adultos mayores porque cambió la forma, pero ya se va a resolver. Entre este mes y el próximo creemos que ya se van a entregar todas las nuevas tarjetas… Así que, un poquito de paciencia nada más”, dijo.

Durante su discurso en el evento de entrega de Créditos al Autoempleo 2019, la mandataria local señaló que tanto los apoyos que ahora entrega la Secretaría del Bienestar para adultos mayores, así como para personas con alguna discapacidad, no tardarán ya que “vamos bien”.

Sin embargo, previo a esa declaración, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo, dijo que será hasta agosto cuando se regularice la entrega de las tarjetas de la Secretaría del Bienestar.

En entrevista, luego de la entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares en la Escuela Normal de Maestros, la funcionaria indicó que el apoyo de junio podrá ser entregado en las cuatro modalidades ahora existentes: en la tarjeta rosa, las del IMSS e ISSSTE, la de '60 y más' y la del Bienestar, que en los últimos meses ha sido entregada.

La funcionaria local explicó que hasta ahora, de los 500 mil adultos mayores ubicados en el padrón de la Ciudad de México, al 30 por ciento se le ha entregado tarjeta del Bienestar.

“De todas maneras hay muchas personas que todavía tienen su saldo porque como es un monedero electrónico, lo que recordamos es que no tiren la tarjeta, no se la den a nadie, es personal, es intransferible, nadie se las puede quitar, nadie puede decir que se las cambia por una otra tarjeta, eso no es cierto”, añadió.