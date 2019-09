Sheinbaum llama a revisar la alerta de violencia de género

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que es importante hacer una revisión del mecanismo de la alerta de violencia de género, pues no debe decretarse solo para simular.

"No nos hemos opuesto a la alerta de violencia de género. Lo que hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo. En la actualidad hay 17 estados que tienen alerta de violencia de género y no ha habido mejoría. (...) Me da gusto que haya unidad y que busquemos conjuntamente la erradicación de la violencia de género, pero hay que hacerlo sin simulaciones", apuntó durante su primer Informe de Gobierno.

El 19 de agosto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que, junto al Gobierno capitalino, se analizaba la pertinencia de declarar esta alerta.

Sheinbaum Pardo llamó a la titular de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a discutir junto a organizaciones civiles, diputadas y diputados, así como con las mujeres, sobre este mecanismo y cuáles son las medidas que deberían tomarse.

La diputada federal de Morena por la Ciudad México, Lorena Villavicencio Ayala, integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, se sumó a la exigencia ciudadana y demandó que el Gobierno de la CDMX declare ya la Alerta de Género, debido a la creciente violencia en contra de las mujeres.

Ante la reticencia de la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, la legisladora sostuvo que “la Alerta de Género no debe ser utilizada como una política descalificación al gobierno, sino al contrario, es una gran oportunidad para que nuestra ciudad se constituya en una urbe que garantice una vida libre de violencia a las mujeres”.

Expuso que “la Alerta de Violencia de Género es una gran oportunidad para convertir el derecho a una vida libre de violencia en política pública prioritaria en la Ciudad de México, y que de esta manera la Ciudad de México mantenga su vocación vanguardista, progresista y de ampliación de derechos”, dijo.

El pasado 13 de septiembre, un juez federal concedió un amparo a organizaciones civiles que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, luego de que en noviembre de 2018 dicha Comisión determinó que no era necesario.

Diputada de Morena se suma a exigencia de alerta de género

La diputada federal morenista, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, de la Comisión de Justicia, expresó su disposición a revisar la normatividad de la alerta de violencia de género para su fortalecimiento y funcionamiento efectivo, como la ordena la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Villavicencio convocó a todos los integrantes de la Cámara de Diputados a aumentar los recursos de la Conavim en 2020 y el de los programas de prevención de la violencia, de refugios para mujeres maltratadas, así como de acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas.

“Actualmente se les otorgó a todas las alertas de género del país 100 millones de pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para atender el clima de violencia generalizada en todo el territorio”, expresó.

Señaló también la necesidad de que los diputados sostengan reuniones de trabajo con la Conavim y con las fiscalías y las comisiones de atención a víctimas de los estados. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de visibilizar el trabajo de los jueces en el desafío de acabar con la impunidad “y terminar con esa creencia de que en este país 'no pasa nada si se asesina una mujer'”.

Informó que tiene una propuesta de tipo penal único para el tema de feminicidio, así como una propuesta de código penal único, y apuntó que el grupo parlamentario de Morena tiene, entre los temas principales de su agenda legislativa, la despenalización del aborto.

Precisó que para ello ya hay tres iniciativas, una de ellas para que el Congreso de la Unión pueda expedir un código penal único donde no se establezca el aborto como delito; “eso nos parece que es la mejor de las posturas; nos inclinamos por esa”, señaló.

Consideró que si el Ejecutivo ya tiene una iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficia a las mujeres que están presas por abortar, “debería haber una posición clara de todas las instancias de Gobierno para que ya avancemos en el tema de la regulación y que no se vuelva a tener nunca más a una mujer encarcelada por tomar una decisión sobre su propio cuerpo”.

“El cuerpo de una mujer no es un territorio de disputa para nadie. Es un asunto que le compete única y exclusivamente a las mujeres; no es un espacio público donde los demás pueden debatir qué hacer con él. Es una decisión que nos corresponde única y exclusivamente a las mujeres”, remarcó.

Con información de Víctor Chávez*