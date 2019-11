Sheinbaum evalúa subir tarifas de agua para evitar desperdicio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su administración analiza subir las tarifas de agua para evitar el desperdicio.

Expuso que en la época de cequia aumenta el consumo de agua, sobre todo en las zonas donde hay jardines más grandes, por lo que se revisa alternativas para uso eficiente, pero aún no se define si es con la revisión de tarifas.

“Estamos trabajando distintos esquemas, todavía no tenemos uno en particular, se ha platicado la posibilidad de que a mucho consumo hubiera una tarifa más alta, pero todavía no está decidido”, anotó.

Sheinbaum Pardo indicó que en la temporada de sequía se ha observado un aumento en el consumo, sobre todo en el Poniente de la ciudad, donde se encuentran las residencias con grandes jardines, pero además disminuye al Oriente, que es la población que más sufre por falta del líquido.

“Todavía no sabemos si es a través del precio, otras cosas, pero no es ninguna alarma a nadie, sino lo que se está evaluando son las medidas por el uso de agua para riego, porque finalmente se le quita agua, particularmente, a la zona Oriente de la ciudad y estamos viendo cuáles son los mecanismos”, detalló.