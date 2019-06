Sheinbaum designa a Omar García Harfuch como nuevo jefe de la Policía de Investigación

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció este sábado a Omar García Harfuch como nuevo jefe general de la Policía de Investigación de la capital y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad.

García sustituirá en el cargo a Bernardo Gómez del Campo, quien se desempañará como subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se integra Omar García Harfuch como Jefe General de la Policía de Investigación y Coordinador de Inteligencia del Gabinete; Bernardo Gómez del Campo va a fortalecer la formación y carrera policial en la @SSP_CDMX. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 15 de junio de 2019

El nuevo jefe de la Policía de Investigación de la capital se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Su renuncia al cargo se dio a conocer el pasado 3 de junio.

Según información difundida en su momento por la PGR, García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Morelos.

Nieto del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua, García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental e ingresó a la Policía Federal en septiembre de 2008.

Entre los cursos que ha tomado están el diplomado 'Senior Executive in National and International Security', impartido por la Universidad de Harvard; el 'Seminario para el desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana', dado por el FBI en Quantico, Virginia, y la capacitación 'Narcotics Unit Commanders Course', promovido por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Con información de David Saúl Vela