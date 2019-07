Sheinbaum analiza dejar reuniones con Damnificados Unidos

Luego de que integrantes de la organización Damnificados Unidos dieron una conferencia tras una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la mandataria señaló este jueves que analiza dejar de sostener encuentros con esta organización y, en su lugar, revisar los casos de manera individual.

“Yo los he recibido, no sé, una decena de veces. Ayer llevábamos tres horas y media en la reunión, pero ellos tomaron la decisión de salir a una conferencia de prensa a decir que no los estábamos atendiendo, cuando personalmente los estaba atendiendo… En este caso era una atención a una organización de damnificados, pero la atención va a seguir y va a continuar a cada uno de los damnificados tanto de vivienda unifamiliar como de vivienda multifamiliar”, dijo.

En entrevista, la mandataria local también detalló que existen diferencias con algunos damnificados por la cantidad de dinero que se invierte en la reconstrucción de sus viviendas, por lo que resaltó que se deben respetar las reglas y lineamientos del Fideicomiso.

“Lo que tampoco puede ser es que la reconstrucción o la rehabilitación de un edifico nos lleve a dos millones de pesos por departamento, está planteado 350 mil pesos por departamento. En algunos casos se buscan estrategias que permitan que sea más de este recurso…pero también existe una demanda de vivienda histórica en la ciudad para personas de muy bajos recursos”, añadió.

Asimismo explicó que cada damnificado está siendo atendido por la Comisión de Reconstrucción, por lo que no cerrará las puertas a nadie.

Sin embargo, señaló que la decisión de interrumpir el diálogo que sostuvo el miércoles en la noche con la organización fue tomada por parte de Damnificados Unidos, a quien, dijo, se les han dedicado 10 reuniones previas y un último encuentro tres horas y media.

“Yo creo que ningún jefe de Gobierno, jefa de Gobierno atiende a la ciudadanía como lo hago yo a las 6 de la mañana a cualquiera que llega, no se necesita prácticamente ninguna burocracia, atiendo a organizaciones, voy a las colonias a ver el tema de la seguridad, atiendo directamente a la gente, no ando con guaruras de tal manera que la gente pueda acercar a mí”, recordó.

Respecto a las quejas de algunos damnificados por el sismo de 2017 sobre las auditorías que realiza el Gobierno de la ciudad a las obras de reconstrucción, la jefa de Gobierno advirtió que habría “reconstrucción opaca”, por lo que las supervisiones continuarán y “si es necesario llegar a denuncias penales en caso de que no se estén justificando los recursos”.