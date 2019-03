SFP confirma legalidad al negar concesión portuaria en Manzanillo

Los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denunciados por Porter FG México S.A. de C.V, luego de que la empresa no consiguió una concesión para construir, operar y explotar una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en la Laguna de Cuyutlán de Manzanillo, actuaron de forma legal, determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La dependencia dijo que no existen elementos que hagan suponer que los funcionarios actuaron de forma irregular, por lo que no proceden sanciones administrativas, de acuerdo con su resolución del 8 de febrero.

“No se cuenta con los elementos de prueba para poder crear convicción y establecer la presunción de existencia de irregularidades derivadas de la comisión de hechos que se señalan en la denuncia”, precisa el expediente número 2018/SCT/DE504.

Por su parte, la investigación plasmada en el expediente 2018/SCT/DE400 comprueba que todo el procedimiento fue apegado a la Ley de Puertos.

“Archívese el presente expediente por falta de elementos en virtud de que se carece de los elementos de prueba que permitan establecer la presunción de existencia de actos u omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa a cargo de algún servidor público de la SCT”, resolvió el Órgano Interno de Control.

De este modo se confirmó que la empresa mexicana Logística de Fluidos y Graneles SA de CV cumplió y otorgó los documentos en los que justifica legalmente la concesión que obtuvo para la instalación, construcción y operación de una terminal portuaria especializada en el manejo de fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán.