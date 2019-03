SFP anuncia que se indagan 23 casos de corrupción con daños por 800 mdp

Durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que la dependencia lleva a cabo 23 investigaciones de casos de corrupción, con daños por casi 800 millones de pesos -793 millones- al erario federal.

La funcionaria indicó que estas indagatorias incluyen a la llamada 'Estafa Maestra', donde se contemplan los contratos de universidades con Pemex, CFE, Sedesol, Sedatu, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ISSSTE, IMSS, SAT, Instituto Nacional de Migración, institutos tecnológicos, “empresas fantasma”, entre otras.

Sin precisar los casos concretos –“para no manchar nombres, cuidar el estatus de las indagatorias y los debidos procesos- expuso que “hay casos que son una burla a la fiscalización, porque los productos entregables contratados –que en algunos casos costaban hasta 40 millones de pesos- eran investigaciones bajadas de Wikipedia”.

“En otros casos se pedían estudios sólo para ver cómo se usaba un manual en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Era un abuso en el uso de los recursos públicos”, denunció.

El diputado guerrerense de Morena, Rubén Cayetano García, cuestionó por otro lado a Sandoval respecto a que sus hermanos Pablo Amílcar y Netzaí Sandoval trabajan en el servicio público, además mencionó que su esposo, John Ackerman, participa en política y es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con lo anterior, Cayetano García dijo que pareciera que de esta forma se acabó con la corrupción del PRI para que llegara la corrupción de Morena. Ante ello, la funcionaria reaccionó con enojo “porque eso sí me hiere, que sugieran eso de mi persona”, dijo.

Explicó que en el caso de Pablo Amílcar “tiene sus propios méritos políticos, por eso lo eligió el presidente delegado en Guerrero, y ya se dijo que no manejara recursos públicos; Netzaí trabaja en el Poder Judicial y ese es otro Poder; y mi esposo trabaja en la UNAM, no en el Gobierno”.

“Usted diputado tiene una confusión de lo que son los Poderes, se equivoca en lo que son los Poderes; usted sólo hace eco de las falacias que se han dicho. Es entendible su reacción, pero no válida; no se trata de que vayan unos para que lleguen otros, y le reclamo públicamente que haya sugerido eso de mi persona”, le dijo al diputado.

También le reprochó al diputado del PT, Óscar González, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, quien dijo que “no me gusta que en su exposición no diga nada del caso Odebrecht, y no comparto tampoco eso del perdón y olvido que ha dicho el Gobierno federal. Si alguien cometió un acto de corrupción, que se castigue”.

La respuesta de la secretaria fue fuerte: “A mí lo que me molesta es que no se reconozcan los resultados. Es cómodo tirar piedras, pero no reconocer. No se equivoque, presidente. Hay logros históricos, mucho más allá que Odebrecht, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, puso ya el dedo en la llaga”.

“Hay diligencias, pero hay secrecías para no manchar el nombre de nadie; pero sí estamos investigando”, sostuvo la secretaria visiblemente enojada.