Sepultan a víctimas de tiroteo en Colegio Cervantes

Saltillo, Coah.- Los restos de las víctimas del tiroteo ocurrido la mañana del viernes en el Colegio Colegio Cervantes del municipio de Torreón fueron sepultados este domingo en medio de lágrimas y consternación.

Ambos cuerpos, el de la maestra María “N” y el de José Ángel “N”, fueron entregados a sus familiares desde el sábado y velados en funerarias particulares de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, respectivamente.

El sepelio de la maestra registró una alta afluencia de familiares, amigos y alumnos que acudieron a dar las condolencias a su familia, mientras que las honras fúnebres del menor se realizaron a puerta cerrada con acceso sólo a familiares.

La mañana de este domingo la maestra fue despedida con un servicio metodista en la capilla de la misma funeraria y luego sepultada sólo acompañada de familiares en un panteón de Gómez Palacio.

“Muy buena compañera, ella siempre fue muy buena, siempre ayudando a los niños , siempre a todos, si veía a un niño que andaba mal, pues siempre trataba de ayudarlo, siempre queriendo ayudar, siempre con esa sonrisa que la caracterizaba, nunca la veíamos enojada”, Juan Francisco Rangel, docente del colegio Cervantes.

El cuerpo de José Ángel fue despedido en la funeraria y levado a un panteón, donde fue cremado y luego sepultado.

La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer este domingo que fueron dados de alta dos alumnos que recibieron roces de bala y el lunes saldrá del sanatorio el profesor de Educación Física, también lesionado en los hechos.

El maestro recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, el cual presentó fractura y deberá ser valorado en los siguientes días para determinar si hay secuelas físicas.

“Si todo está conforme a cómo va la evolución, el adulto está programado para ser dado de alta mañana, esperar que se desinflame su codo y luego va a necesitar más intervención y más tratamiento una vez que las condiciones de la herida estén adecuadas, no sabemos todavía si quedarán secuelas permanentes o no, porque en esto de las fracturas hay nervios que pasan cercanos , que están inflamados y se pueden desinflamar con estos días que se va a esperar si no, se tomarán medidas al respecto, no se pueden saber todavía con certeza si es una inflamación o una sección que pudo haber tenido”, Guillermo Siller, director médico del sanatorio Español.

Los dos menores restantes se encuentran estables y se desconoce al momento la fecha de su alta médica; uno de ellos fue intervenido el mismo viernes tras recibir un impacto de bala en el estómago; los médicos dijeron que evoluciona favorablemente al tratamiento.

Este lunes, la comunidad docente, estudiantil y administrativa del Colegio Cervantes sostendrá pláticas con expertos en salud mental de los estados de Coahuila, Nuevo León, México y Salamanca, España para realizar las evaluaciones emocionales post evento traumático y definir el tipo de tratamiento que cada persona requiere para superar el tiroteo presenciado la mañana del viernes cuando un menor de 11 años disparó contra maestros y alumnos para luego suicidarse. El incidente dejó un saldo de seis lesionados.