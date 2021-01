SEP inicia transición; Moctezuma se despide de maestros mexicanos

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se despidió este jueves de las y los docentes mexicanos e inició la transición de dicha dependencia que dejará en manos de Delfina Gómez, ya que se incorporará al servicio exterior como embajador de México en Estados Unidos.

Aunque el proceso de ratificación por parte del Senado de la República para su nuevo cargo lleva tiempo, el aún titular de la SEP dijo que permanecerá en su cargo varias semanas más.

"Muy queridas maestras y maestros, me da mucho gusto saludarlos en este principio de año de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador les envía a todas y todos ustedes un cordial saludo, y me ha solicitado permanecer al frente de la SEP hasta el día previo a que me vaya a Washington como embajador de México ante los Estados Unidos", dijo en un video.

Moctezuma Barragán también reconoció el trabajo de los maestros durante su gestión, especialmente durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID, que ha mantenido en paro las actividades presenciales tanto en escuelas públicas y privadas de todo el país.

"Ha sido un gran orgullo para mí trabajar durante estos dos años como titular de la Secretaría de Educación Pública federal. Sepan que el haber estado al frente de las maestras y los maestros de México y trabajado hombro con hombro con ustedes me ha colmado de las mayores satisfacciones en mi trayectoria profesional y en mi sentimiento personal", aseguró.

Asimismo, el aún secretario de la SEP inició el proceso de transición para dejar dicha dependencia en manos de Delfina Gómez, maestra de profesión y senadora con licencia, que tomó desde 2018 para ser delegada del Gobierno federal en el Estado de México.

“Inició en la SEP una transición ordenada por instrucciones del presidente López Obrador. Estamos presentando las áreas, temas, programas y asuntos pendientes a quien será la próxima secretaria. Es un gusto confirmar el compromiso y experiencia de Delfina Gómez", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que a mediados de diciembre pasado, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso a Esteban Moctezuma para ser embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Martha Bárcena, aunque aún falta la ratificación del Senado de la República.

“He decidido, en el marco del cambio de gobierno de Estados Unidos, nombrar, una vez que se cumpla con todo el procedimiento, que se solicite el beneplácito al gobierno de los Estados Unidos, a Esteban Moctezuma Barragán, él va a ser el próximo embajador de México en los Estados Unidos”, indicó López Obrador.

