SEP estima que la matrícula de educación superior crecerá 10% este año

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, estimó que este año la matrícula de estudiantes de nivel superior crecerá en 10 por ciento, con la misma infraestructura, planes y maestros.

Entrevistado al terminar la inauguración del sexto Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, el funcionario destacó que se busca una reorganización de la manera en que se ofrece la educación superior, pues existen horarios saturados, pues se desaprovechan aulas y tiempos muertos en las universidades.

“La reorganización nos habla de que podríamos crecer en este momento un promedio de 10 por ciento con lo que ya tenemos con la infraestructura y con los tiempos que ya tenemos”, dijo.

Explicó que se tienen 4.2 millones de estudiantes de educación superior, y alrededor de 300 mil jóvenes se quedan fuera de las universidades, por eso se busca que en cuatro años ningún alumno quede fuera de las aulas.

En ese sentido reiteró que el Programa Emergente de Rechazo Cero, que comienza con 51 mil lugares adicionales en el área metropolitana de la Ciudad de México, permitirá que quienes no obtuvieron un lugar en las universidades tengan la posibilidad de estudiar en alguna de las 96 carreras que ofrecen universidades de la capital del país, de Hidalgo, Estado de México y Morelos.

“Son carreras que la gente no tiene opción sobre ellas, y nos ofrecieron esas en las condiciones que ellos ponen porque no hay que olvidarnos que esos 51 mil tienen condiciones, cada una de las instituciones las ponen, nosotros no podemos brincarnos las autonomías, aún las particulares aún tienen ciertas condiciones para ver tema de las becas los promedios, etcétera”, explicó.

El subsecretario admitió que sí es necesario mayor presupuesto para lograr la gratuidad en las universidades públicas, sin embargo, detalló que ya está acordado en el artículo 3 de la constitución.

“Tenemos un fondo especial para el crecimiento de la matrícula y la gratuidad que va a ser paulatina ambas cosas peor ya está pensado así. También tenemos un programa con las universidades para un mayor crecimiento con excelencia”, añadió.

Sobre el presupuesto de las universidades, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Jaime Valls, expresó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, su preocupación por la estructura del presupuesto y los montos asignados a la educación superior para el próximo año, ya que ahora las universidades deberán enfrentar nuevos retos por el potencial incremento de la matrícula derivado de la reforma constitucional.